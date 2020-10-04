Россияне уронили друга в воду и попали на видео 

Белгороде местные жители спустили друга в реку за мячом и уронили его в воду. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовало сообщество «Белгород ВКонтакте».

На кадрах видно, что двое мужчин стоят на набережной и держат за ноги третьего, который пытается дотянуться до находящегося в воде мяча. Постепенно они спускают его ниже, но россиянин не может дотянуться до предмета — его относит в сторону течением. В какой-то момент мужчины отпускают его ноги, он падает в воду и выбрасывает им мяч. На этом запись обрывается.