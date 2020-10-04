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Жители Караганды спасли кошку и попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Жительница Караганды Анастасия Дудченко увидела упавшую в трубу кошку и не смогла пройти мимо. Девушка вместе с другими прохожими организовала настоящую спасательную операцию и помогла попавшему в беду животному в понедельник, 28 сентября.
По словам Анастасии, она услышала жалобное мяуканье, доносившееся из траншеи с трубами. Подойдя ближе, девушка поняла, что звуки доносятся из трубы, нижний конец которой находился в воде. Тогда она позвала соседей и прохожих, которые помогли ей принести автомобильные тросы, простыни и шторы к месту происшествия. Энтузиасты связали их и опустили конец в трубу, однако несчастное животное по-прежнему не могло выбраться из западни.
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