Жители Караганды спасли кошку и попали на видео 

Жительница Караганды Анастасия Дудченко увидела упавшую в трубу кошку и не смогла пройти мимо. Девушка вместе с другими прохожими организовала настоящую спасательную операцию и помогла попавшему в беду животному в понедельник, 28 сентября.

По словам Анастасии, она услышала жалобное мяуканье, доносившееся из траншеи с трубами. Подойдя ближе, девушка поняла, что звуки доносятся из трубы, нижний конец которой находился в воде. Тогда она позвала соседей и прохожих, которые помогли ей принести автомобильные тросы, простыни и шторы к месту происшествия. Энтузиасты связали их и опустили конец в трубу, однако несчастное животное по-прежнему не могло выбраться из западни.