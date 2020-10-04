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Пьяный россиянин сбил пешеходов на тротуаре и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) автомобиль сбил пешеходов на тротуаре, госпитализированы шесть человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы регионального управления прокуратуры.
Авария произошла утром в субботу, 3 октября, на перекрестке улиц Победы и Пархоменко. Водитель ВАЗ 1500 выехал на перекресток на красный сигнал светофора, врезался в Daewoo Nexia, а затем в Skoda Rapid. После этого машина снесла ограждение и оказалась на тротуаре, где протаранила пешеходов и врезалась в автомобиль ГАЗ-2705, припаркованный неподалеку.
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