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Толпы людей на похоронах Тесака попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
На похоронах погибшего в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака), которые прошли 3 октября в Москве, собрались толпы людей.
Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву, в середине сентября. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Тесак не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Причиной смерти Тесака признали асфиксию — удушение.
Видео , Максим Марцинкевич , ФСИН
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