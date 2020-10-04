Толпы людей на похоронах Тесака попали на видео 

Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву, в середине сентября. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Тесак не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Причиной смерти Тесака признали асфиксию — удушение.