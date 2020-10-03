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Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео

Юрий Столбов
55 минут назад
Работник рынка «Садовод» в Москве нагрузил легковой автомобиль товаром, проехал по столичным дорогам и попал на видео. Ролик, снятый очевидцем, опубликовал «Московский комсомолец».
На кадрах видно, как серый Opel едет по трассе. Машина при этом полностью загружена тюками: товар находится внутри транспорта и на крыше.
Видео,Московский комсомолец,Москва,
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