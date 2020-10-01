Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео 

Мотоциклист в столице Тайваня Тайбэе снял на видео, как из щели в днище стоявшего в пробке автобуса высунулась человеческая рука. На запись произошедшего обратило внимание издание AsiaOne.

Во вторник, 29 сентября, в группе Facebook «Сверхъестественное» была опубликована снятая видеорегистратором мотоциклиста запись, на которой мотоцикл подъезжает к стоящему в пробке автобусу. Неожиданно из нижней части дверного проема высовывается человеческая рука, которая поднимает что-то с земли и возвращается в автобус.