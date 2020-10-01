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Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео 

Юрий Столбов 55 минут назад
Мотоциклист в столице Тайваня Тайбэе снял на видео, как из щели в днище стоявшего в пробке автобуса высунулась человеческая рука. На запись произошедшего обратило внимание издание AsiaOne.
Во вторник, 29 сентября, в группе Facebook «Сверхъестественное» была опубликована снятая видеорегистратором мотоциклиста запись, на которой мотоцикл подъезжает к стоящему в пробке автобусу. Неожиданно из нижней части дверного проема высовывается человеческая рука, которая поднимает что-то с земли и возвращается в автобус.
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