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Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Юрий Столбов
41 минуту назад
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В районе съезда с СВХ на Большую Академическую улицу произошла авария. Там машина такси столкнулась с BMW.
По предварительным данным, пострадали три человека, их отправили в больницу. Движение в районе аварии затруднено.
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