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Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы 

Юрий Столбов 41 минуту назад
В районе съезда с СВХ на Большую Академическую улицу произошла авария. Там машина такси столкнулась с BMW.
По предварительным данным, пострадали три человека, их отправили в больницу. Движение в районе аварии затруднено.
Видео , Москва
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