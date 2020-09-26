Момент крушения Ан-26 попал на видео 

Последние секунды полета военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом , попало на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко

«Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим защитникам Украины!» — написал Геращенко.

Ранее 26 сентября министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что воздушное судно при вынужденном приземлении могло зацепиться крылом земли.