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Момент крушения Ан-26 попал на видео 

Юрий Столбов 15 минут назад
Последние секунды полета военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом, попало на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим защитникам Украины!» — написал Геращенко.
Ранее 26 сентября министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что воздушное судно при вынужденном приземлении могло зацепиться крылом земли.
Видео , Антон Геращенко , Харьков
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