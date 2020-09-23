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Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Подольске таксист играл в покер на смартфоне, находясь за рулем. Видео снял клиент во время поездки.
Видео , Подольск
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