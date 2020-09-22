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Рыбы поиграли в футбол и попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Житель Китая за время карантина научил своих домашних рыб играть в футбол. У «спортсменов» даже есть собственный аккаунт в TikTok.
Видео , Китай
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