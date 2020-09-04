Очевидцы публикуют видео, снятые во время тайфуна «Майсак», который обрушился на Приморский край. На кадрах видно, как в окрестностях Владивостока море затопило прибрежную зону. Местная жительница поделилась видео, на котором виндсёрфер прокатился на высоких волнах в бухте Патрокл. По её словам, порывы ветра чуть не выбили телефон из рук. В Находке введён режим ЧС. Сообщается об одном пострадавшем: на него упал рекламный щит. Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал жителей не выходить из дома.
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
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