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Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье 

Юрий Столбов 1 час назад
Очевидцы публикуют видео, снятые во время тайфуна «Майсак», который обрушился на Приморский край. На кадрах видно, как в окрестностях Владивостока море затопило прибрежную зону. Местная жительница поделилась видео, на котором виндсёрфер прокатился на высоких волнах в бухте Патрокл. По её словам, порывы ветра чуть не выбили телефон из рук. В Находке введён режим ЧС. Сообщается об одном пострадавшем: на него упал рекламный щит. Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал жителей не выходить из дома.
Видео , Олег Кожемяко , Владивосток , Приморский Край
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