Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Пул №3». Репетиция прошла в Санкт-Петербурге 2 сентября. Официальная премьера состоится в четверг, 3 сентября, в 21:00 по московскому времени. Дроны выстроятся в различные символы победы. Так, на репетиции удалось заснять, как дроны с разноцветной подсветкой изображают орден «Победы», цифру «75» внутри планеты, а также голубя мира с оливковой ветвью в клюве.
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
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