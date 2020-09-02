Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео 

В российских школах образовались очереди из-за проверки температуры у детей на входе. Видео публикует издание Baza в своем Telegram-канале в среду, 2 сентября. В ролике показано четыре крупных российских города — Набережные Челны, Краснодар, Пермь и Тверь. На опубликованных кадрах видно, что на улице столпились как дети, так и их родители. Причем, судя по ролику, в одном из городов детям приходится стоять на улице под дождем.