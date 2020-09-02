Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео 

Юрий Столбов 26 минут назад
В российских школах образовались очереди из-за проверки температуры у детей на входе. Видео публикует издание Baza в своем Telegram-канале в среду, 2 сентября. В ролике показано четыре крупных российских города — Набережные Челны, Краснодар, Пермь и Тверь. На опубликованных кадрах видно, что на улице столпились как дети, так и их родители. Причем, судя по ролику, в одном из городов детям приходится стоять на улице под дождем.
Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уточнен прогноз погоды на 1 сентября в Москве
Уточнен прогноз погоды на 1 сентября в Москве
Европа обвинила Россию в протестах в США
Европа обвинила Россию в протестах в США
Лукашенко заявил о военной угрозе Белорусии
Лукашенко заявил о военной угрозе Белорусии
Сын вдовца Легкоступовой рассказал правду об отце
Сын вдовца Легкоступовой рассказал правду об отце
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Опубликовано видео учений мотострелков в Приморье
02:32
Опубликовано видео учений мотострелков в Приморье
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Махачкале
00:57
Появилось видео пожара в жилом доме в Махачкале
Происшествия
Раскрыта судьба Курил при новой власти в Японии
00:21
Раскрыта судьба Курил при новой власти в Японии
В мире
Появилось видео с орбитальным кораблем Илона Маска
01:02
Появилось видео с орбитальным кораблем Илона Маска
Наука и техника
«Это будет резня»: Лукашенко припугнул народ урками
00:48
«Это будет резня»: Лукашенко припугнул народ урками
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение