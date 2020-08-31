Фанаты московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» разгромили одно из столичных кафе. Видео опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале. По информации источника, инцидент произошел 30 августа после встречи команд в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Болельщики железнодорожников ворвались в хинкальную, которая находится на Халтуринской улице, и начали драку с сидевшими внутри фанатами сине-бело-голубых.
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
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