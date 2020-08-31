Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео 

Жительницы ирландского города Корк во время плавания на каяке в графстве Мейо встретили гигантскую волосистую цианею и сняли ее на видео. На ролик с медузой обратило внимание издание Irish Mirror. Сестры Мэйв (Maeve) и Ифа Конуэй (Aoife Conway) регулярно ездят на пляж в графстве Мейо во время летних каникул. Недавно они в очередной раз приехали на отдых и отправились плавать на каяке.

Во время каякинга сестры столкнулись с огромной медузой. Мэйв сняла морское существо на камеру GoPro. Когда девушки вернулись домой, они поняли, что это была волосистая цианея — вид медуз, который считается самым большим в мире.