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Судьба Белоруссии. Главное

Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Ведущий американского телеканала KSAT-TV Джастин Хорн (Justin Horne) вел репортаж с улиц находящегося в штате Техас города Оранж во время урагана «Лаура». Как сообщает Daily Mail, на видео попал момент, когда метеоролог оказался в воде, а рядом с ним произошел небольшой взрыв.
Хорн вел эфир в момент сильного дождя и ветра. Он отмечал, что часть деревьев вокруг ураган повалил, некоторые были рядом с линией электропередач. Когда ведущий подошел ближе, произошел взрыв трансформатора. В результате яркой вспышки загорелось находящееся рядом дерево.
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