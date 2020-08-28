Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео 

Ведущий американского телеканала KSAT-TV Джастин Хорн (Justin Horne) вел репортаж с улиц находящегося в штате Техас города Оранж во время урагана «Лаура». Как сообщает Daily Mail, на видео попал момент, когда метеоролог оказался в воде, а рядом с ним произошел небольшой взрыв.

Хорн вел эфир в момент сильного дождя и ветра. Он отмечал, что часть деревьев вокруг ураган повалил, некоторые были рядом с линией электропередач. Когда ведущий подошел ближе, произошел взрыв трансформатора. В результате яркой вспышки загорелось находящееся рядом дерево.