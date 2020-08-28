Город Кеноша в штате Висконсин стал новым эпицентром протестного движения против жестокости полицейских. Четвёртые сутки там не утихают беспорядки после того, как сотрудник полиции выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по предварительным данным, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Демонстранты громят магазины и поджигают автомобили, в ходе столкновений погибли двое человек. Президент США Дональд Трамп направил в город силы нацгвардии. ФБР ведёт расследование обстоятельств стрельбы полицейского в афроамериканца.
Бунт в Кеноше попал на видео
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