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Судьба Белоруссии. Главное

Бунт в Кеноше попал на видео 

Юрий Столбов 40 минут назад
Город Кеноша в штате Висконсин стал новым эпицентром протестного движения против жестокости полицейских. Четвёртые сутки там не утихают беспорядки после того, как сотрудник полиции выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по предварительным данным, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Демонстранты громят магазины и поджигают автомобили, в ходе столкновений погибли двое человек. Президент США Дональд Трамп направил в город силы нацгвардии. ФБР ведёт расследование обстоятельств стрельбы полицейского в афроамериканца.
Видео , Джейкоб Блейк , Дональд Трамп , ФБР , Висконсин , Кеноша
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