Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео 

На форуме «Армия 2020» в Подмосковье показали в действии первый управляемый снаряд для РСЗО «Торнадо-С». Запись контрольного выстрела доступна на YouTube-канале видеоагенства RT Ruptly.
О тестировании новой разработки также сообщает издание «Mil.Press Военное». По словам представителей НПО «Сплав», доработка снаряда 300 мм для РСЗО 9К515 «Торнадо-С» открыла перед реактивной артиллерией новые возможности. Генеральный директор научно-производственного объединения Александр Смирнов отметил, что новая разработка имеет те же габариты, что и прежние неуправляемые 300-миллиметровые снаряды, однако отличается по оборудованию и возможностям.