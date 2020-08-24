Задержание криминального авторитета попало на видео

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Белоруссия в огне. Главное

Задержание спецназом Росгвардии криминального авторитета попало на видео 

Юрий Столбов 42 минуты назад
В Смоленской области сотрудники МВД и спецназа Росгвардии задержали местного жителя по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве. Видео операции в понедельник, 24 августа, публикует региональное управление МВД России.
По версии следствия, 57-летний мужчина с февраля по март 2019 года, занимая высшее положение в преступной иерархии в Смоленской области, создал организованную преступную группу. Вместе с тремя подельниками он вымогал у двоих потерпевших более 2,5 миллионов рулей.
Видео , Происшествия , Росгвардия , МВД , Смоленская Область
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