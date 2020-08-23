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Белоруссия в огне. Главное

Пожар на заводе в Башкирии попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Днем в субботу на Давлекановском кирпичном заводе в Башкирии загорелась кровля. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 14:30 по московскому времени. Пожару был присвоен третий ранг опасности. К тушению были привлечены 67 пожарных и 24 единицы техники. По информации пресс-службы МЧС республики, для обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих веществ к месту пожара на кирпичном заводе в городе Давлеканово прибыл пожарный поезд с объемом огнетушащих веществ 120 кубических метров. В 20:25 пожар бы локализован на площади шести тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Видео , Башкортостан
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