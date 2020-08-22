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Белоруссия в огне. Главное

В Москве эвакуировали очередной торговый центр 

Юрий Столбов 49 минут назад
Торговый центр "Город" сегодня снова эвакуировали. Видимо телефонные террористы вернулись из летних отпусков. Накануне закрывали для проверки сотни зданий в Москве и области.
За хулиганство в итоге расплачиваются все, кроме самих нарушителей.
Видео , Москва
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