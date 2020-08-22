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Учения в Черном море попали на видео 

Юрий Столбов 55 минут назад
Пятьдесят кораблей Черноморского флота и морская авиация приняли участие в морской части тыловых спецучений материально технического обеспечения (МТО) в Севастополе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в пятницу.
В рамках учений были отработаны эпизоды по пополнению запасов топлива на корабль "лагом" от танкера при стоянке на якоре, погрузка торпедного боезапаса на корабль, пополнение запасов питьевой воды на судно при использовании десантного катера, а также охрана и оборона района комплексного снабжения.
Также участники учений отдали воинские почести защитникам и освободителям Севастополя в годы Великой Отечественной войны и возложили венки на воды Черного моря.
Видео , Севастополь
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