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Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Пресненском районном суде Москвы, где рассматривается дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, на видео попала реакция уволенного им адвоката. Ролик в пятницу, 21 августа, публикует Telegram-канал LIFE SHOT.
На кадрах видно, что Эльман Пашаев не ожидал такого развития событий. Удивленный адвокат стоит среди журналистов, но не может объяснить причину случившегося. Вместо прямого ответа на вопрос теперь уже бывший защитник Ефремова рассказывает, что его подзащитный разуверился в справедливости суда.
Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Москва
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