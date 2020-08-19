Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея 

На Таймыре прошли учения, в ходе которых морской десант отработал высадку на необорудованное побережье Енисея. По легенде учения группировке сил Северного флота было необходимо отбить захваченный условными террористами плацдарм и продвинуться вглубь полуострова для обороны важного промышленного объекта в арктической зоне. В учениях были задействованы экипажи кораблей, военнослужащие и техника армейского корпуса и бригады морской пехоты Северного флота, а также вертолётная группа.