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Белоруссия в огне. Главное

Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея 

Юрий Столбов 47 минут назад
На Таймыре прошли учения, в ходе которых морской десант отработал высадку на необорудованное побережье Енисея. По легенде учения группировке сил Северного флота было необходимо отбить захваченный условными террористами плацдарм и продвинуться вглубь полуострова для обороны важного промышленного объекта в арктической зоне. В учениях были задействованы экипажи кораблей, военнослужащие и техника армейского корпуса и бригады морской пехоты Северного флота, а также вертолётная группа.
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