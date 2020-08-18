Итальянский и французский мотогонщики Франко Морбиделли и Джоанн Зарко попали в аварию на этапе Гран-при в Австрии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте MotoGP. В эпизоде, который попал на видео, один из гонщиков не смог войти в поворот, потерял управление и вылетел из мотоцикла. В процессе он зацепил другого гонщика, который также не смог удержаться за рулем и кубарем покатился по земле вдоль трассы. Байки отскочили в сторону, разваливаясь на части в воздухе. «Одна из самых страшных аварий, которые вы могли видеть», — гласит описание ролика.
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
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