Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео 

Юрий Столбов 55 минут назад
Итальянский и французский мотогонщики Франко Морбиделли и Джоанн Зарко попали в аварию на этапе Гран-при в Австрии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте MotoGP. В эпизоде, который попал на видео, один из гонщиков не смог войти в поворот, потерял управление и вылетел из мотоцикла. В процессе он зацепил другого гонщика, который также не смог удержаться за рулем и кубарем покатился по земле вдоль трассы. Байки отскочили в сторону, разваливаясь на части в воздухе. «Одна из самых страшных аварий, которые вы могли видеть», — гласит описание ролика.
Видео , Франко Морбиделли , Австрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
Раскрыта антироссийская программа Тихановской
Раскрыта антироссийская программа Тихановской
Назван самый популярный смартфон в мире
Назван самый популярный смартфон в мире
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Видео
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
00:26
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
Происшествия В мире
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
01:08
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Белорусский протест подчиняют русофобам
00:45
Белорусский протест подчиняют русофобам
В мире СНГ
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение