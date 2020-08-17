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Белоруссия в огне. Главное

«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео

Юрий Столбов
33 минуты назад
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Отдыхающие заметили массовое скопление медуз в Азовском море и сняли происходящее на видео. Ролик был опубликован на YouTube.
На размещенной в сети записи видно, как туристы на лодке передвигаются по воде, верхний слой которой плотно покрывает множество медуз.
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