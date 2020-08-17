«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео

Отдыхающие заметили массовое скопление медуз в Азовском море и сняли происходящее на видео. Ролик был опубликован на YouTube.

На размещенной в сети записи видно, как туристы на лодке передвигаются по воде, верхний слой которой плотно покрывает множество медуз.