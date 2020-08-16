Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео 

Два белых медведя поссорились из-за еды на мысе Желания. Происходящее сняла камера, установленная в национальном парке. На кадрах животные встают на задние лапы и рычат друг на друга. Затем медведи соприкасаются мордами и идут вместе есть тушу мёртвого животного. Планируется, что в Южном кластере парка при поддержке Всемирного фонда дикой природы будут установлены ещё 15 фотоловушек для наблюдения за атлантическими моржами на лежбище.