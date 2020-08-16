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Белоруссия в огне. Главное

Праздник ВВС прошел в парке "Патриот"

Юрий Столбов
22 минуты назад
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12 парашютистов на высоте больше километра сцеплялись в разные фигуры. Спортсмены приехали из Рязани специально на праздник ВВС.
В парке "Патриот" собрались тысячи зрителей, чтобы увидеть их мастерство.
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