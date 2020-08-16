Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео 

Монумент к тридцатой годовщине со дня смерти лидера группы "Кино" Виктора Цоя установили в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого в Санкт-Петербурге в субботу. Бронзовая скульптура высотой около четырех метров представляет собой стоящую на постаменте фигуру музыканта с руками, сложенными на гитаре. Статуя была отлита по фотографии Виктора Цоя в объективе Юрия Чашкина.

Основатель рок-группы "Кино" погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года на трассе в нескольких десятках километров от Риги. Виктор Цой был похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.