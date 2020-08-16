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Белоруссия в огне. Главное

Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео 

Юрий Столбов 16 минут назад
Колонны автобусов из городов Белоруссии заметили на трассах, ведущих в столицу республики, Минск. Как сообщает Telegram-канал издания «Подъем», сторонников Александра Лукашенко везут на митинг в поддержку властей республики. По данным ЦИК, он победил на президентских выборах, но многие граждане оспаривают эти результаты. На попавших в сеть роликах несколько автобусов проезжают по трассам. На одном из видео автобусы стоят в городе. Также есть запись, как по трассе едет большая колонна из однотипных автобусов. Жители страны сообщали, что вечером 15 августа бюджетников массово обзванивали и под угрозой увольнения заставляли принять участие в провластном митинге.
Видео , Александр Лукашенко , Минск
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