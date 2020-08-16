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Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео 

Юрий Столбов 23 минуты назад
Мужчина в Санкт-Петербурге сбил инспектора ГИБДД, а затем протащил полицейского за автомобилем, проехав так около 700 метров.
Об инциденте сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Утром 15 августа наряд ДПС остановил автомобиль BMW 730 на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе. Правоохранители заметили, что номера на машине были архивные. Когда у 39-летнего водителя проверяли документы, пассажир сел за руль и завёл автомобиль. 38-летний лейтенант полиции попытался помешать движению машины, но мужчина за рулём наехал на него, затем зажал руку инспектора стеклом водительской двери и протащил его по асфальту на 700 метров.
Видео , ГИБДД , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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