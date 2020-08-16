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Белоруссия в огне. Главное

Поклонники Цоя принесли цветы к стене на Арбате 

Юрий Столбов 34 минуты назад
Стена Виктора Цоя на Арбате вся в цветах, их принесли поклонники и друзья музыканта. Собралось почти 100 человек.
Они пели культовые песни группы "Кино" и аплодировали. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
Видео , Виктор Цой
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