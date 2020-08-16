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Поклонники Цоя принесли цветы к стене на Арбате
Юрий Столбов
34 минуты назад
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Стена
Виктора Цоя
на Арбате вся в цветах, их принесли поклонники и друзья музыканта. Собралось почти 100 человек.
Они пели культовые песни группы "Кино" и аплодировали. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
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