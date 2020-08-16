Поклонники Цоя принесли цветы к стене на Арбате 

Все новости на карте

Стена Виктора Цоя на Арбате вся в цветах, их принесли поклонники и друзья музыканта. Собралось почти 100 человек.

Они пели культовые песни группы "Кино" и аплодировали. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.