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Белоруссия в огне. Главное

Размахивающий младенцем россиянин попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Россиянин взял младенца за ногу, размахивал им как игрушкой, заснял это на видео и опубликовал в своем Instagram.
Судя по указанной в публикации геолокации, видео снято в Ажекском экопарке в Сочи. На записи видно, что мужчина держит ребенка за ногу, присвистывает, качает ребенка вверх и вниз, после чего берет его другой рукой и начинает размахивать им из стороны в сторону, периодически смотря в камеру. Ближе к концу ролика младенец начал хныкать, после чего мужчина подносит его к камере. На этом ролик заканчивается.
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