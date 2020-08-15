Размахивающий младенцем россиянин попал на видео 

Россиянин взял младенца за ногу, размахивал им как игрушкой, заснял это на видео и опубликовал в своем Instagram.

Судя по указанной в публикации геолокации, видео снято в Ажекском экопарке в Сочи. На записи видно, что мужчина держит ребенка за ногу, присвистывает, качает ребенка вверх и вниз, после чего берет его другой рукой и начинает размахивать им из стороны в сторону, периодически смотря в камеру. Ближе к концу ролика младенец начал хныкать, после чего мужчина подносит его к камере. На этом ролик заканчивается.