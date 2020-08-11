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Массовые задержания в Белоруссии попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Белоруссии на протяжении двух дней проводятся массовые задержания граждан. Силовики разгоняют протестующих резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Беспорядки начались в день президентских выборов сразу после закрытия избирательных участков. По данным МВД Белоруссии, в результате несанкционированных протестов в стране задержаны около 3 тыс. человек. СК республики возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков. Участникам и организаторам протестов может грозить от 8 до 15 лет тюрьмы.
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