Актера Михаила Ефремова без сознания вынесли из здания Пресненского суда, где проходило слушание по делу о смертельном ДТП с его участием. Ruptly удалось заснять момент, как Ефремова несут на носилках к машине скорой помощи. Ефремова госпитализировали — как пишут СМИ, с подозрением на инсульт. Адвокат актера заявил, что состояние Ефремова крайне тяжелое. Ранее, когда Ефремова доставили к суду на очередное заседание, он не смог самостоятельно выйти из автомобиля, тогда приставы помогли ему дойти до двери.
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
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