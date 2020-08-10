Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП 

В сети впервые опубликовано видео с места смертельного ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы. Запись публикует издание Baza в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, что за рулем находился Ефремов. Больше никто из автомобиля не выходил. Запись, как уточняет издание, удалось получить Александру Добровинскому, адвокату семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. По его словам, на прошлой неделе он поговорил со свидетелями, которые видели, что со стороны водительского сиденья из машины выходил именно Ефремов, а теперь в распоряжении защитника оказалось и видео, подтверждающее это.