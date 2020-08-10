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Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Охранник и покупатель подрались в супермаркете "Дикси" в Москве. Потасовку засняли очевидцы. По их мнению, причиной стычки стало отсутствие маски у посетителя.
Видео , Дикси
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