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Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео 

Юрий Столбов 20 минут назад
Волгограде на одной из центральных улиц произошел мощный взрыв на заправке. Видео взрыва публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
По информации издания, взрыв произошел на АЗС на проспекте Ленина. Очевидцы сначала услышали два хлопка, после чего произошел взрыв. В соседних зданиях выбило стекла. На опубликованных кадрах видно, как место взрыва вспыхивает, после чего над ним поднимается столб черного дыма.
В результате взрыва пострадали четыре человека, сообщает издание V1 со ссылкой на волгоградский комитет здравоохранения.
Видео , Волгоград
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