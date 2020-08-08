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Пожар в Самаре охватил 10 домов 

Юрий Столбов 28 минут назад
В Самаре в частном секторе пламя пожара охватило 10 домов. В огне оказалось более тысячи квадратов.
Сообщается, что пожар локализован. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.
Первым вспыхнул жилой дом с дворовыми постройками. Взорвался газовый баллон. Об этом сообщили очевидцы.
За полчаса площадь пожара увеличилась примерно в пять раз. Огонь быстро распространился из-за плотной застройки и сильного ветра. Тем, кто лишился крыши над головой, предлагают временно разместиться в здании школы.
Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
Видео , Самара
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