Пожар в Самаре охватил 10 домов 

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Самаре в частном секторе пламя пожара охватило 10 домов. В огне оказалось более тысячи квадратов.

Сообщается, что пожар локализован. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Первым вспыхнул жилой дом с дворовыми постройками. Взорвался газовый баллон. Об этом сообщили очевидцы.

За полчаса площадь пожара увеличилась примерно в пять раз. Огонь быстро распространился из-за плотной застройки и сильного ветра. Тем, кто лишился крыши над головой, предлагают временно разместиться в здании школы.

Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.