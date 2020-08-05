Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео 

Американская пловчиха Кэти Ледеки опубликовала в Сети необычное видео. Спортсменка преодолела дистанцию в бассейне со стаканом шоколадного молока на голове. Протяженность дорожки не уточняется, однако пловчихе удалось проплыть ее всю и не пролить напиток. Видео уникального заплыва набрало почти 4 миллиона просмотров в Twitter. 23-летняя Ледеки за карьеру выиграла уже пять олимпийских медалей. Летом 2020 года она планировала принять участие в Олимпиаде в Токио, однако турнир перенесли из-за пандемии коронавируса.