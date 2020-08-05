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Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео 

Юрий Столбов 24 минуты назад
Оператор на свадьбе в столице Ливана Бейруте запечатлел момент мощного взрыва, когда снимал позировавшую с цветами невесту. На видео обратило внимание издание News 18.
Произошедший вечером 4 августа разрушительный взрыв в районе порта Бейрута попал на свадебное видео, которое впоследствии стало вирусным в соцсетях. На записи видно, как невеста позирует с цветами на улице. Неожиданно камера начинает трястись и поворачивается в другую сторону. На следующих кадрах видно, как невеста, жених и гости в панике спасаются бегством.
Видео , Бейрут , Ливан
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