Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео 

Оператор на свадьбе в столице Ливана Бейруте запечатлел момент мощного взрыва, когда снимал позировавшую с цветами невесту. На видео обратило внимание издание News 18.

Произошедший вечером 4 августа разрушительный взрыв в районе порта Бейрута попал на свадебное видео, которое впоследствии стало вирусным в соцсетях. На записи видно, как невеста позирует с цветами на улице. Неожиданно камера начинает трястись и поворачивается в другую сторону. На следующих кадрах видно, как невеста, жених и гости в панике спасаются бегством.