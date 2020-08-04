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Ворона стащила украденные деньги и попала на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Курьезный случай произошел в Костюковичах. В оперативно-дежурную службу местного райотдела обратился 18-летний парень. Он рассказал, что неосмотрительно оставил свой рюкзак на лавочке возле магазина и на несколько минут отлучился, а когда вернулся, заметил, что из рюкзака пропала лежавшая сверху обложка от паспорта, в которой находились 150 рублей, сообщает МВД. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, унесенные проворной птицей деньги в руки потерпевшего попали преступным путем. Двумя днями ранее он похитил 300 белорусских и 6000 российских рублей у 52-летней гражданки. Часть суммы успел потратить, а остальные в клюве унесла ворона.
Видео , МВД
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