Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда 

Новое видео задержания афроамериканца Джорджа Флойда опубликовали в Daily Mail. Это эксклюзивные кадры с нательных камер полицейских. На записи видно, как один из них потребовал открыть машину, а после направил пистолет в голову Флойда. Мужчина при этом плачет, но его вытаскивают из автомобиля и надевают наручники. Флойда хотят посадить в машину полицейских. При этом Флойд говорит, что у него клаустрофобия, что он задыхается от страха. После его повалили на асфальт и применили удушающий прием.