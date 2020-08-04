Массовая драка с участием десантников в Новороссийске Краснодарского края попала на видео. Ролик публикует региональное издание «Наша Газета». Драка произошла неподалеку от городского пляжа 2 августа. По словам очевидцев конфликта, один из его участников был госпитализирован. На появившихся в сети кадрах видно по меньшей мере четверых мужчин в беретах ВДВ. Драка начинается с попытки одного из них придушить темноволосого мужчину в футболке. Вскоре в потасовку включаются и те, кто изначально только наблюдал за происходящим.
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
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