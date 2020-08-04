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Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео 

Юрий Столбов 21 минуту назад
В сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе России и Абхазии, которая образовалась после того, как были сняты введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения. Запись была опубликована в Telegram-канале «Сочи сейчас». Отмечается, что на въезд в республику очередь небольшая. Однако желающие попасть из Абхазии в Россию стоят в очереди по несколько часов. В частности, на опубликованных кадрах запечатлены те, кто уже пересек границу, но еще не оформил временный ввоз.
Видео , Абхазия
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