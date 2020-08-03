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Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
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Дачник из города Сосновый Бор (Ленинградская область) поругался со своим соседом и выстрелил ему в шею из травматического пистолета «Оса». Причиной конфликта, вероятно, стал забор. Об этом сообщает 47news. Инцидент произошел в садоводстве «Приморский». 62-летний инженер Сергей, работающий на атомной станции, ранил в шею своего соседа. «Оса» была оформлена официально. На кадрах видно перепалку двух мужчин. «Отойди, пожалуйста, буду стрелять», — предупреждает инженер. После выстрела сосед, которого ранили, объясняет Сергею, что тот нарушил законодательство, пытаясь защищать свою территорию.
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Видео,Ленинградская Область
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