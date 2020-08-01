Ещё
Далее:
Читайте также:
Отключить рекламу
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Ещё
Отключить рекламу
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Юрий Столбов
1 час назад
Комментарии
Все новости на карте
В московском
аэропорту Шереметьево
бензовоз протаранил самолет. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.
В результате происшествия водитель грузового автомобиля не пострадал, однако лайнер отстранили от полетов.
Читать ещё •••
Видео
,
Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Россиянин помочился на улице и получил пулю в пах
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»
ЧП в метро: нападение на пассажиров
На Черноморском флоте раскрыта госизмена
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
В Минск стягивают войска
Видео
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия
Войска
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес
Другое
00:28
«Стандартная „лукашенковская“ провокация»
СНГ
В мире
03:40
В РФ ответили Польше на версию о самолете Качиньского
Политика
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение