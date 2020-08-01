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Бензовоз протаранил самолет и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В московском аэропорту Шереметьево бензовоз протаранил самолет. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.
В результате происшествия водитель грузового автомобиля не пострадал, однако лайнер отстранили от полетов.
Видео , Аэропорт Шереметьево
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