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Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Журналистка Маша Гессен находилась в прямом эфире телеканала MSNBC, когда ее ребенок и собака попали в кадр. Как сообщает Daily Mail, автор статей и книг никак не отреагировала на происходящее и продолжала общение с ведущим. Во время разговора в эфире режиссер трансляции перевел эфир на камеру Гессен. В этот момент по лестнице спустилась собака, а затем и младший сын журналистки. Он вторгся в эфир, подошел за спину к матери и поприветствовал зрителей, помахав в камеру. Через пару секунд это заметила дочь Маши и увела брата кадра.
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