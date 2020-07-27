Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео 

Журналистка Маша Гессен находилась в прямом эфире телеканала MSNBC, когда ее ребенок и собака попали в кадр. Как сообщает Daily Mail, автор статей и книг никак не отреагировала на происходящее и продолжала общение с ведущим. Во время разговора в эфире режиссер трансляции перевел эфир на камеру Гессен. В этот момент по лестнице спустилась собака, а затем и младший сын журналистки. Он вторгся в эфир, подошел за спину к матери и поприветствовал зрителей, помахав в камеру. Через пару секунд это заметила дочь Маши и увела брата кадра.