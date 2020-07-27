В Санкт-Петербурге убивший и расчленивший жену 29-летний россиянин после задержания покаялся в содеянном на видео. Ролик в понедельник, 27 июля, публикует пресс-служба Следственного комитета России. На кадрах видно, как закованный в наручники подозреваемый дал показания в кабинете следователя. Он пояснил, что сожалеет о совершенном преступлении и особенно стыдно ему перед родителями убитой девушки. Подозреваемый полностью признал свою вину и попросил прощения у родных погибшей.
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
Видео , СКР , Санкт-Петербург
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