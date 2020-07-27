Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Санкт-Петербурге убивший и расчленивший жену 29-летний россиянин после задержания покаялся в содеянном на видео. Ролик в понедельник, 27 июля, публикует пресс-служба Следственного комитета России. На кадрах видно, как закованный в наручники подозреваемый дал показания в кабинете следователя. Он пояснил, что сожалеет о совершенном преступлении и особенно стыдно ему перед родителями убитой девушки. Подозреваемый полностью признал свою вину и попросил прощения у родных погибшей.
Видео , СКР , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван виновный в поджоге собора в Нанте
Назван виновный в поджоге собора в Нанте
Молния убила россиянина
Молния убила россиянина
Быть скромнее: Минфин предложил урезать траты на оборонку
Быть скромнее: Минфин предложил урезать траты на оборонку
«Из рук вон»: США оценили отношения с РФ
«Из рук вон»: США оценили отношения с РФ
Видео
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
00:51
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
В мире Политика
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
00:24
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
00:23
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
00:24
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
00:50
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Опубликовано видео с места ликвидации террориста в Химках
00:54
Опубликовано видео с места ликвидации террориста в Химках
Происшествия Криминал
600 человек эвакуировали из московского СИЗО
00:23
600 человек эвакуировали из московского СИЗО
Происшествия
Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме
01:19
Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме
В мире
Соперница Лукашенко: нам не нужен союз с Россией
00:17
Соперница Лукашенко: нам не нужен союз с Россией
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение