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Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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Hyundai и BMW не поделили дорогу в центре
Москвы
. Минимум один человек пострадал.
В результате столкновения в районе Смоленской улицы поврежден столб.
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